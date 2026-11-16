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Туроператор "Восток Интур" организовал первые гастрономические поездки в Северную Корею из Владивостока. В 2027 году такие туры планируют проводить раз в месяц, говорится в сообщении компании.

Программа рассчитана на четыре дня и предусматривает посещение ресторанов Пхеньяна, куда нельзя попасть во время обычных туристических поездок. Маршрут и меню для организованных групп согласовывает управление по туризму КНДР. В группе смогут путешествовать не более 10 человек. Помимо ресторанов, туристам покажут главные достопримечательности столицы страны.

Участники первой поездки попробовали блюда, которые редко ассоциируются с северокорейской кухней. В частности, им предложили синсолло – блюдо из более чем 30 ингредиентов, черную икру и фуа-гра.

"Было интересно увидеть, что это не только кимчи и лапша, но и еще десяток разнообразных блюд вроде синсолло из тридцати плюс ингредиентов. И, конечно, был шок от теппаньяки, черной икры и фуа-гра", – поделилась впечатлениями туристка Елена Титок.

Гастрономическое шоу для гостей организовали в ресторане "Рынре", а синсолло подавали в заведении "Коре". По данным туроператора, первая группа уже вернулась из Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что в столице КНДР завершается подготовка к созданию Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Центр откроется на базе Пхеньянского педагогического университета.

Такие учреждения создаются за рубежом для преподавания русского языка, проведения образовательных и культурно-просветительских программ, а также для подготовки иностранцев к дальнейшему обучению в российских вузах.