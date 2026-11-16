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Пользователи соцсетей в Эстонии с иронией отреагировали на решение правительства республики закрыть погранпереходы с Россией после попытки поджога оборонного предприятия в Таллине восемью жителями Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Спор развернулся в тематических группах, посвященных пересечению эстонско-российской границы, в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Судя по комментариям, многие считают всю историю с попыткой поджога и последующим перекрытием границы подготовленным спектаклем.

"Сразу понятно, что поджог латышами – это провокация нашего КАПО (эстонская спецслужба. – Прим. ред.)", – написала Наталья Лилль.

Отдельное недоумение у комментаторов вызвала нелогичность решения с учетом страны, откуда родом предполагаемые поджигатели.

"Латыши виноваты, а закрыть границу надо с Россией? Логика вышла из чата", – удивился Дмитрий Лонкин.

Часть пользователей связала попытку поджога и последовавшее закрытие границы с попытками мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Кто-то предположил, что погранпереходы перекрывают для того, чтобы люди не могли попасть в Россию и сравнить ее с Европой.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Причиной такого решения стали якобы намерения российской разведки совершить саботаж против эстонской компании оборонной промышленности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные сообщения, заявила, что Москва намерена проверить эту информацию.