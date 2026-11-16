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Врачи университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) в Нидерландах провели мужчине операцию по удалению доброкачественной опухоли кишечника весом 10,3 килограмма. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Новообразование достигло размера баскетбольного мяча и занимало практически всю брюшную полость пациента. Чтобы удалить его, хирургам пришлось временно извлечь из тела мужчины всю кишечную систему вместе с опухолью, после чего вернуть кишечник обратно без новообразования, указали в UMCG.

Опухоль обнаружили случайно, когда пациент обратился в другую больницу с воспалением легких. По словам хирурга Сейбранда Хофкера, на тот момент мужчина не жаловался на боли в животе, однако во время осмотра врач заметил крупное образование.

Позже выяснилось, что живот пациента постепенно увеличивался примерно с 2000 года – каждый год он становился немного больше. В итоге опухоль достигла внушительных размеров.

Ранее в США хирург Випул Патель впервые удалил предстательную железу у мужчины с раком при помощи дистанционной системы из больницы, расположенной примерно в 55 километрах от операционной.

Пациент был в больнице AdventHealth в городе Миннеола, а врач находился в медцентре AdventHealth Celebration в городе Селебрейшн. С помощью роботизированной телехирургической системы специалист управлял инструментами и успешно провел вмешательство.