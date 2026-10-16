Саудовские врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся животами

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В Эр-Рияде прошла успешная операция по разделению сиамских близнецов, сросшихся в области живота и таза, сообщило саудовское государственное агентство SPA.

Операция прошла в специализированной детской больнице имени короля Абдаллы. В ней приняли участие 34 врача, специалиста, технических сотрудника и медсестры, представлявшие разные направления медицины, включая детскую и пластическую хирургию, ортопедию и урологию.

По данным СМИ, дети имели общие печень, кишечник, толстую кишку, анус, мочевыделительную и репродуктивную системы, а также тазовую кость.

"Близнецы из Фиджи Джесепели и Дисиция были успешно разделены после 12 часов 45 минут операции, состоявшей из девяти этапов", – сказал руководитель хирургической бригады Абдалла ар-Рабиа.

Прошедшее вмешательство стало 74-м в истории саудовской программы помощи сиамским близнецам. Более чем за 35 лет ее существования специалисты рассмотрели 159 случаев из 28 стран на 5 континентах.

Ранее в США хирурги провели сложную операцию по разделению сиамских близнецов. Медики работали более 24 часов, чтобы помочь сросшимся головами сестрам. После вмешательства дети учатся самостоятельно сидеть, есть и говорить, а также взаимодействовать друг с другом и сверстниками.