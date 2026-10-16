Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 14:47

Шоу-бизнес

Группа AY YOLA позитивно оценила шансы на "Грэмми"

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

У башкирской группы AY YOLA есть шансы на победу в премии "Грэмми", однако оказаться в лонг-листе – уже большая победа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал продюсер коллектива Руслан Север.

"Даже на этом этапе для нас это большая победа", – сказал он, добавив, что к новости о включении в первый раунд голосования в группе отнеслись с волнением.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что коллектив представляет не только собственное творчество, но и свою республику, ее корни и древнейший эпос, в котором сохранился "Урал-Батыр".

Север добавил, что "Грэмми" – высшая музыкальная награда для музыкантов на международной сцене, а оказаться в лонг-листе с альбомом на башкирском языке, разошедшимся по многим странам, и быть замеченными дорогого стоит.

В свою очередь, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru тоже отметил, что дебютный альбом AY YOLA способен претендовать на премию. С отдельным синглом добиться этого было бы сложнее, уверен он.

Рудченко отметил, что AY YOLA работают в жанре этно-фолка. По его словам, музыканты остаются чуть ли не единственной известной российской группой в мировом пространстве.

AY YOLA включили в бюллетень первого раунда голосования "Грэмми" сразу в двух категориях: "Лучший альбом глобальной музыки" с дебютной пластинкой Ural Batyr и "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала" с композицией Aihylyu.

69-я церемония вручения премии "Грэмми" запланирована на 7 февраля 2027 года.

Читайте также


шоу-бизнес

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика