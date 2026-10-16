Группа AY YOLA позитивно оценила шансы на "Грэмми"

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У башкирской группы AY YOLA есть шансы на победу в премии "Грэмми", однако оказаться в лонг-листе – уже большая победа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал продюсер коллектива Руслан Север.

"Даже на этом этапе для нас это большая победа", – сказал он, добавив, что к новости о включении в первый раунд голосования в группе отнеслись с волнением.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что коллектив представляет не только собственное творчество, но и свою республику, ее корни и древнейший эпос, в котором сохранился "Урал-Батыр".

Север добавил, что "Грэмми" – высшая музыкальная награда для музыкантов на международной сцене, а оказаться в лонг-листе с альбомом на башкирском языке, разошедшимся по многим странам, и быть замеченными дорогого стоит.

В свою очередь, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru тоже отметил, что дебютный альбом AY YOLA способен претендовать на премию. С отдельным синглом добиться этого было бы сложнее, уверен он.

Рудченко отметил, что AY YOLA работают в жанре этно-фолка. По его словам, музыканты остаются чуть ли не единственной известной российской группой в мировом пространстве.

AY YOLA включили в бюллетень первого раунда голосования "Грэмми" сразу в двух категориях: "Лучший альбом глобальной музыки" с дебютной пластинкой Ural Batyr и "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала" с композицией Aihylyu.

69-я церемония вручения премии "Грэмми" запланирована на 7 февраля 2027 года.