Певец Гребенщиков опроверг проблемы со здоровьем и скандал в поликлинике

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певец Михаил Гребенщиков, известный участием в телепроекте "Фабрика звезд", опроверг в беседе с РИА Новости сообщения о проблемах со здоровьем и скандале в поликлинике.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Гребенщикову якобы рекомендовали отказаться от игры на гитаре из-за остеоартроза суставов рук. Отмечалось, что врач связала истончение хрящей в пальцах с постоянной игрой на инструменте и советовала реже заниматься музыкой. По данным канала, после этого певец накричал на медработницу и обвинил ее в некомпетентности.

"Я даже не хочу этот бред комментировать. У меня нет никаких проблем со здоровьем", – заявил артист.

По его словам, он лишь написал жалобу на медсестру, поскольку она ему "не очень хорошо ответила". Он также указал, что такое право есть у каждого человека.

Ранее актер Сергей Светлаков объяснил свои регулярные поездки в дорогостоящую детокс-клинику. По его словам, посещение медучреждения не связано с какими-либо заболеваниями или его психологическим состоянием. Во время таких поездок он выбирает программу "антистресс".