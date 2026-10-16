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В ходе парламентских выборов на прифронтовых территориях России были убиты 7 членов участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в ходе диалога со специальным докладчиком ООН по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций Джиной Ромеро.

Мирошник уточнил, что члены участковых комиссий погибли в ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов. По словам дипломата, в период голосования интенсивность ударов по гражданским объектам достигла пика – около 1,2 тысячи прилетов в сутки. За несколько дней голосования были повреждены 74 здания, задействованные в избирательном процессе.

Посол спросил, являются ли перечисленные нарушения достаточным основанием для того, чтобы спецдокладчик обратил внимание на эти факты и дал свое независимое и непредвзятое заключение.

Ранее Мирошник говорил, что от ударов Киева с начала года пострадали не менее 10 253 мирных жителей. Он обращал внимание, что в апреле Киев получил от Евросоюза крупные средства, вооружение и фактическое одобрение использовать это для террористических действий против мирного населения России.

