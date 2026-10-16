Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 19:52

Политика

Мирошник заявил, что во время парламентских выборов в РФ было убито 7 членов УИК

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В ходе парламентских выборов на прифронтовых территориях России были убиты 7 членов участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в ходе диалога со специальным докладчиком ООН по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций Джиной Ромеро.

Мирошник уточнил, что члены участковых комиссий погибли в ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов. По словам дипломата, в период голосования интенсивность ударов по гражданским объектам достигла пика – около 1,2 тысячи прилетов в сутки. За несколько дней голосования были повреждены 74 здания, задействованные в избирательном процессе.

Посол спросил, являются ли перечисленные нарушения достаточным основанием для того, чтобы спецдокладчик обратил внимание на эти факты и дал свое независимое и непредвзятое заключение.

Ранее Мирошник говорил, что от ударов Киева с начала года пострадали не менее 10 253 мирных жителей. Он обращал внимание, что в апреле Киев получил от Евросоюза крупные средства, вооружение и фактическое одобрение использовать это для террористических действий против мирного населения России.

Читайте также


политика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика