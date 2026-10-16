МИД РФ пообещал ответ на агрессию против Калининградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия ответит всеми имеющимися средствами на любой акт агрессии против Калининградской области. При этом война будет короткой, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Дипломат прокомментировала высказывание главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о том, что Альянс не намерен блокировать Калининград, и призвала не забывать неоднократные заявления Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова об испепеляющем ответе.

"Допустим, хотя верится с трудом, что на этот раз адмирал не лукавит. Тогда какие же планы разрабатываются? Вот, например, 12 октября <...> главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич выступил с программным докладом "Теория победы: как нам достичь военного успеха в сдерживании и обороне от России", – обратила внимание Захарова.

Она отметила, что Польша раскручивает механизм собственной милитаризации и мечтает о сильнейшей в Европе армии, а также продумывает ее применение.

Как напомнила Захарова, в Варшаве разработали планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда "война с Россией станет неизбежной". Дипломат указала, что ничего еще не произошло, однако "польские гусары в сомкнутом строю уже идут в атаку".

Согласно приведенным Захаровой данным, Польша намерена уничтожить военную инфраструктуру, включая комплексы "Искандер" и С-400, склады, топливные терминалы и командные пункты. Для этого она намеревается применить ракетные комплексы США HIMARS и польские Homar-K с дальностью до 300 километров, истребители F-16, барражирующие боеприпасы и ударные дроны. Одновременно с этим береговые противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО должны заблокировать Калининградскую область, сказала представитель МИД.

"Параллельно планируется сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами 16-й и 18-й механизированных и 1-й пехотной дивизий Войска Польского. Чем не план "Барбаросса 2.0"?" – добавила она.

Ранее Гринкевич озвучил план по отражению потенциального нападения России. Однако он согласился, что Альянс такого нападения не ожидает, несмотря на заявления политиков и СМИ.

Постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, в свою очередь, указал, что Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации НАТО. Дипломат также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться и дойти до прямого ядерного конфликта.

