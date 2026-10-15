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15 октября, 19:53

Политика

Полянский заявил, что РФ вынуждена готовить военный ответ на план "теории победы" НАТО

Фото: ТАСС/Zuma/Lev Radin

Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации НАТО, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство", – цитирует его РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленную Альянсом концепцию "Теория победы" по отражению потенциального нападения России.

По словам Полянского, авиация НАТО отрабатывает ядерные миссии в непосредственной близости от российских границ. Дипломат также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться и дойти до прямого ядерного конфликта.

Ранее главком сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич озвучил план по отражению потенциального нападения России. Однако он согласился, что Альянс такого нападения не ожидает, несмотря на заявления политиков и СМИ. В МИД РФ, комментируя этот план, сравнили его с "дурдомом на выезде".

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