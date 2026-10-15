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Любая попытка захватить Калининградскую область ради получения преимущества на переговорах с Москвой обернулась бы для западных войск тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал бывший коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

По его словам, по мере приближения завершения конфликта на Украине представители военного командования НАТО могут рассматривать Калининград как потенциальный инструмент давления на Россию. Однако эксперт назвал подобный сценарий крайне неразумным и заявил, что российские войска разгромили бы силы, попытавшиеся взять регион.

Джерми также усомнился в возможности скрытно подготовить подобную операцию. Он отметил, что современные системы наблюдения и разведки затрудняют сохранение полной секретности военных планов.

"От "Искандера" защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери", – сказал британский аналитик.

Джерми предположил, что число погибших и пострадавших военнослужащих могло бы исчисляться не тысячами, а десятками тысяч.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что агрессия НАТО против Калининградской области вызвала бы незамедлительную реакцию Москвы. Он также отмечал, что в случае попытки перейти от угроз к практическим действиям ситуация перейдет в совершенно иную плоскость.