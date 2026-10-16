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Западные средства массовой информации нередко распространяют тревожные сообщения о внешних угрозах, не подвергая их достаточной критической проверке. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, европейские политики все чаще говорят о предполагаемых угрозах, связанных с Россией. При этом Москва отвергает обвинения в причастности к так называемым гибридным действиям.

"К сожалению, многие СМИ участвуют в этой деятельности вместо того, чтобы ставить ее под сомнение", – сказал депутат.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что украинский кризис сопровождается масштабной кампанией дезинформации, направленной на возложение ответственности за происходящее на Россию и оправдание действий Украины.