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00:23

Политика

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о кампании по дезинформации вокруг Украины

Фото: depositphotos/BigNazik

Украинский кризис сопровождается масштабной кампанией дезинформации, направленной на возложение ответственности за происходящее на Россию и оправдание действий Украины. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон на неформальной встрече членов Совета безопасности ООН по "формуле Арриа".

Джонсон призвал оценивать действия России на основании доказательств, а не исходя из политических нарративов. Он подчеркнул необходимость применять единые критерии при рассмотрении происходящего.

"Я призываю Совет безопасности применять единый стандарт и измерять поведение России доказательствами и собственной историей, а не нарративом", – подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

На этом же заседании посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о пытках российских военнопленных на Украине. По его словам, бывшие пленные сообщают о жестоком обращении, ампутации конечностей и нанесении нацистских символов на тело.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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