Трамп отверг ограничения доступа Киева к спутникам Starshield

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ни американские власти, ни предприниматель Илон Маск не причастны к ограничению доступа Украины к системе спутниковой связи Starshield. Его слова передает РИА Новости.

"Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон", – указал он.

Как отметил глава Белого дома, по его информации, система работает так же, как и раньше.

Экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко ранее заявил, что SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. При этом о лимитах стало известно от самих военнослужащих. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя ситуацию, обвинил Маска в политических играх. Предприниматель, в свою очередь, заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Он уточнил, что ограничения на скорость и режимы использования связи определяются американским военным ведомством. Окончательное решение, как отметил предприниматель, остается за президентом США.

