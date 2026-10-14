Маск заявил о недопустимости использования Starlink для наступательных операций

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач. В соцсети Х он подчеркнул, что коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций.

Предприниматель также разъяснил различия между Starlink и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем.

Маск уточнил, что ограничения на скорость и режимы использования Starshield определяются американским военным ведомством. Окончательное решение, как отметил предприниматель, остается за президентом США.

Заявление прозвучало в ответ на публикацию бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который сообщил о восстановлении связи Starlink при перемещении на скорости до 160 километров в час и призвал полностью отменить скоростные ограничения для военной модификации Starshield.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. Он выразил надежду на то, что это ошибка или техническая проблема.