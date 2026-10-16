Цена нефти марки Brent поднялась до 110 долларов впервые с 20 мая

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Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 20 мая выросла до 110 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:52 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Минутами ранее котировки впервые с 20 мая достигли отметки 110 долларов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI при этом прибавляли 0,19% – до 101,6 доллара за баррель.

Ранее расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей. Это произошло впервые с 9 сентября текущего года. При этом сообщалось, что российский Минфин увеличит покупки иностранной валюты и золота. Операции в рамках бюджетного правила планируются на сумму 279,42 миллиарда рублей.

