Посольство РФ в Каире подтвердило гибель российского ребенка в Шарм-эш-Шейхе

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Посольство России в Каире подтвердило информацию о гибели несовершеннолетнего россиянина в Шарм-эш-Шейхе. Об этом говорится в пресс-релизе дипмиссии.

Трагический инцидент произошел 14 октября. Генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями и оказывает все возможное содействие родителям погибшего.

"В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается", – сообщили дипломаты.

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. В посольстве выразили соболезнования родителям и родным мальчика, пообещав продолжить оказывать всю необходимую поддержку.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что ребенок из России погиб от удара тока в египетском отеле. Выяснилось, что во время игры 11-летний мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить, но также пострадал.

