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07 октября, 17:30

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CNN Türk: российский турист погиб во время полета с парапланом в Турции

Российский турист погиб во время полета с парапланом в Турции

Фото: телеграм-канал Mash

Российский турист скончался во время полета на соло-параплане на курорте Олюдениз в Турции. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По данным СМИ, 37-летний Александр Кишенет прыгнул с горы Бабадаг в провинции Мугла с высоты 1 900 метров. Через время после прыжка он упал на скалы по неустановленной причине.

Жандармы и спасатели выехали на место происшествия, однако к моменту их прибытия мужчина скончался. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее парашютист-рекордсмен разбился во время прыжка на аэродроме Крутицы в Рязанской области. По данным СМИ, это произошло во время прыжка большой формацией с двух самолетов, у спортсмена возникли проблемы с основным парашютом. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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