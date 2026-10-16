Эксперт Смирнова посоветовала не хранить домашние заготовки на балконе

Домашние заготовки сохраняют популярность: одни достают семейные рецепты, другие сохраняют идеи из интернета, и место для запасов чаще приходится искать в квартире. Как все оптимально разместить и позаботиться о безопасности еды для себя и близких – в материале Москвы 24.

Разбить на категории

Прежде чем распределять домашние запасы по полкам, важно учитывать способ их приготовления, предупредила в разговоре с Москвой 24 эксперт в области качества пищевой продукции, руководитель управления входного контроля и сопровождения ГИС "Самоката" Юлия Смирнова. Условно заготовки можно разделить на несколько категорий:

герметично законсервированные продукты;

соленья и квашеные овощи;

сушеные продукты;

заморозка.

Для каждой группы необходимы свои условия хранения.

Как хранить сушеные продукты?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень не требуют холодильника. Главное – защитить их от влаги и прямых солнечных лучей. Для хранения подойдут чистые сухие стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками, герметичные контейнеры или специальные пакеты. Размещать их лучше в темном сухом шкафу, вдали от источников тепла.

"Перед сушкой изучите рекомендации по температуре и продолжительности обработки именно для выбранного продукта: режимы для зелени, фруктов и грибов различаются. Время сушки также зависит от размера кусочков и используемого оборудования, поэтому важно проверять готовность продукта, а не ориентироваться только на часы. Перед упаковкой полностью остудите продукты и убедитесь, что они равномерно просушены, в том числе внутри. Остаточная влага и конденсат при упаковке теплого продукта создают условия для развития плесени. Для хранения используйте чистую сухую тару с плотно закрывающейся крышкой", – посоветовала эксперт.

Что можно хранить при комнатной температуре?

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Закрытые банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой, если они приготовлены по проверенному рецепту, предусматривающему хранение вне холодильника, с соблюдением всех пропорций и этапов обработки. Подойдет сухое, прохладное место без прямого солнечного света, вдали от плиты и отопительных приборов.

Для заготовок с пониженным содержанием сахара или без длительной термообработки важно выбирать рецепты, в которых понятно указаны условия и сроки хранения. Самостоятельно менять пропорции ингредиентов или сокращать время обработки не следует, так как хранение в холодильнике не компенсирует нарушения технологии приготовления.

Что требует прохлады?

С квашеной капустой, солеными огурцами и другими продуктами, приготовленными методом брожения или засолки без последующего консервирования, ситуация другая. Для длительного хранения им требуется низкая температура, поэтому в обычной квартире наиболее надежным вариантом становится холодильник, отметила Смирнова.

Туда же необходимо убирать открытые банки с домашними консервами. После вскрытия упаковки продукты требуют более внимательного соблюдения условий хранения, поэтому оставлять их при комнатной температуре не стоит.

Что лучше замораживать?

Не все домашние заготовки обязательно консервировать. Ягоды, зелень, грибы, некоторые овощи и домашние полуфабрикаты удобно хранить в морозильной камере. Такой способ позволяет надолго сохранить продукты, не занимая дополнительное место на полках кухонных шкафов.

Для заморозки подойдут специальные пакеты или контейнеры. Продукты лучше заранее разделить на порции, чтобы в дальнейшем было удобно доставать нужное количество. На упаковке стоит указать название и дату заморозки – это поможет следить за сроками хранения и последовательно использовать запасы.

Можно ли хранить заготовки на балконе?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Балкон или лоджия кажутся очевидной заменой погребу. Но использовать их для постоянного хранения запасов можно только при условии, что там поддерживается подходящая температура. На обычном неотапливаемом балконе она сильно меняется в зависимости от сезона и погоды. Летом банки могут перегреваться, зимой – промерзать. Опасны и резкие перепады температуры в течение суток.

"Перепады температуры могут ухудшать качество продукта, а выход за допустимые значения – влиять на безопасность. Поэтому важно поддерживать стабильную температуру в рекомендованном диапазоне. Заготовки, требующих холода, предпочтительнее размещать в холодильнике, морозильной камере", – пояснила эксперт.

Как организовать домашние запасы?

Домашние запасы удобно распределять, прежде всего, по необходимым условиям хранения. В сухом прохладном шкафу нужно размещать только те консервы, для которых проверенный рецепт предусматривает хранение при комнатной температуре. Полностью высушенные продукты необходимо хранить отдельно, в плотно закрытой таре, защищенной от влаги.

"На каждой банке или упаковке указывайте название продукта и дату приготовления, а после вскрытия – его дату. Ближе размещайте продукты, которые нужно использовать раньше, учитывая сроки хранения и дату вскрытия. Так запасы будут оставаться на виду и ими будет удобнее пользоваться", – подчеркнула Смирнова.

Также стоит периодически осматривать домашние запасы: проверять герметичность банок, состояние крышек и внешний вид содержимого. Если крышка вздулась, появились потеки, плесень или другие признаки порчи, от употребления такой заготовки необходимо отказаться, заключила эксперт.