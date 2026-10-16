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16 октября, 09:17

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Шеф-поварам в России предлагают в среднем 111 тысяч рублей в месяц

Названы самые высокооплачиваемые специальности общепита в России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Шеф-повара стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала 2026 года. В среднем работодатели предлагали им 111 069 рублей в месяц, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования вакансий.

Второе место заняли сушисты со средним зарплатным предложением 78 629 рублей в месяц – на 26% больше, чем год назад. На третьей строчке оказались кондитеры, которым предлагали в среднем 70 130 рублей в месяц. За год сумма выросла на 14%.

Четвертое место заняли работники кухни: их средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 19% и достигла 60 150 рублей в месяц. Замкнули пятерку раздатчики в столовой. Работодатели готовы были платить им в среднем 56 245 рублей, что на 31% больше показателя прошлого года.

Фактический доход может отличаться в зависимости от региона, квалификации и опыта сотрудника, графика работы, количества смен, премий, дополнительных выплат и условий конкретного работодателя.

Ранее сообщалось, что подростки могут зарабатывать до 187 тысяч рублей в месяц, работая сборщиком заказов полный день. До 40 тысяч рублей в месяц школьники получают на позиции "работник торгового зала", а официантом несовершеннолетний может заработать до 9 тысяч рублей в день.

Эксперты отмечают, что молодые люди начинают трудовую деятельность раньше: законы о трудоустройстве подростков становятся гибче, а работодатели предлагают разнообразные форматы и графики.

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