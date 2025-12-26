Преподаватели кулинарных колледжей прошли стажировку в столичных ресторанах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

100 преподавателей из 8 образовательных организаций прошли обучение у ведущих ресторанных экспертов и получили один из самых высоких поварских разрядов – 5-й. Программа шла на протяжении 6 месяцев, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города Москвы.

"Более 3,8 тысячи партнеров, включая лучшие столичные рестораны и гостиничные комплексы, помогают оснащать колледжи и обновлять учебные программы. Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов: ежегодно тысячи преподавателей проходят стажировки на производствах", – прокомментировали в департаменте.

Программу разделили на 5 потоков по 20 человек. Каждый из потоков предусматривал свыше 250 академических часов, а часть занятий проводили на базе ресторанов "Кофемания", чтобы преподаватели погрузились в настоящие производственные процессы. Они изучили основы управления кухней, требования к безопасности и организации производства, прошли тренинги по культуре гостеприимства и стандартам обслуживания клиентов.

На практике педагоги увидели работу кухни изнутри, обучились важным моментам приема и хранения продуктов, подачи блюд и в целом работы на всех участках производства. После этого все участники успешно сдали экзамены и получили 5-й поварской разряд.

"Мы научились готовить более 50 позиций блюд по самым современным стандартам. Теперь я владею уникальными технологиями. Например, я могу добиться идеальной текстуры мусса из копченой рыбы для эклеров и приготовить яйцо пашот с нежнейшим муссом из пармезана", – указала мастер производственного обучения Московского образовательного комплекса "Запад" Варвара Панасюк.

По ее словам, шеф-повара поделились своими хитростями, которые нельзя найти ни в одном учебнике. При этом на экзамене эксперты оценивали как чистоту рабочего места, так и эстетику подачи, и вкусовой баланс блюда.

"Когда подтвердили, что мой уровень соответствует стандартам работодателя, я была счастлива. Главная задача теперь – передать любовь к своему делу и новые навыки студентам", – рассказала Панасюк.

В прошлом году стажировку прошли 22 преподавателя Первого московского образовательного комплекса. При этом свыше 300 сотрудников кулинарных специальностей уже завершили производственную практику в ресторанах, включая 50 студентов первого курса, которые освоили профессию баристы.

Ранее стало известно, что почти 5 тысяч столичных педагогов прошли комплексную диагностику в формате ЕГЭ по 11 предметам. Уточнялось, что проходящие диагностику учителя – профессионалы. Они хотят получить опыт, чтобы рассказать ученикам, что такое ЕГЭ и как к нему готовиться. К тому моменту экзамен сдали уже около 70% преподавателей.

