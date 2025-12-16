Более 300 москвичей выступят в финале первой в России олимпиады по робототехнике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал финальный этап первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике "От кода к взлету", в которой примут участие более 300 старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

С 16 по 22 декабря соревнования принимает Федеральный центр беспилотных авиационных систем, расположенный в индустриальном парке "Руднево". В пресс-службе отметили, что финал олимпиады – особое событие для школьников, так как они прошли серьезный отбор.

"Впереди их ждут теоретический и практический туры. Ребята будут настраивать дроны и разрабатывать алгоритмы для полета беспилотников. Кроме того, они запрограммируют мобильных роботов, которые выполнят автономную миссию на полигоне", – передал портал мэра и правительства Москвы заявление департамента.

Победители получат льготы при поступлении в лучшие технические российские вузы: от зачисления без экзаменов или зачета дополнительного испытания до 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Открытие состоится 16 декабря, а уже на следующий день участники приступят к выполнению теоретических заданий. С 18 по 20 декабря пройдет практический тур, который включает два направления: работа с беспилотными летательными аппаратами и мобильная робототехника. Школьникам предстоит настраивать дроны, создавать алгоритмы для их автономного полета, в том числе для обхода препятствий и распознавания меток.

Также финалисты будут программировать мобильных роботов для выполнения задач по автономной навигации, обхода преград, распознавания объектов и построения оптимального маршрута в динамичных условиях. В зависимости от выбранной специализации участников также ждут задания по электронике.

Помимо соревновательной части, организаторы подготовили для финалистов образовательную, культурную и развлекательную программы, а также технологическое шоу инженерных достижений. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 22 декабря.

Вместе с московскими старшеклассниками в борьбу за победу вступят ученики более чем из 20 регионов России, включая Ленинградскую, Новосибирскую, Нижегородскую и Калининградскую области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

Открытая всероссийская технологическая олимпиада по робототехнике "От кода к взлету" проводится в рамках Московской олимпиады школьников по робототехнике, которую организуют с 2015 года. Успех в этих соревнованиях предоставляет преимущества при поступлении в ведущие технические вузы страны, такие как МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИТУ "МИСиС" и НИУ "Высшая школа экономики".

Организаторами олимпиады выступили Минпросвещения РФ, Минцифры РФ, а также департамент образования и науки города Москвы. Подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в финале международного чемпионата "Битва роботов" встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Состязания прошли в кинопарке "Москино", а основной площадкой стал исторический манеж.