Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 15:21

Мэр Москвы

Собянин: 32 команды встретились в финале международного чемпионата "Битва роботов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В финале международного чемпионата "Битва роботов" встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мероприятие прошло в кинопарке "Москино", который объединяет кино, технологии и творчество. Основной площадкой для "Битвы роботов" стал открывшийся в тот день исторический манеж.

Москву на турнире представляли шесть команд. В результате студенты из колледжа предпринимательства № 11 заняли второе место в категории до 1,5 килограмма.

Международный чемпионат проводится каждый год с 2023 года по распоряжению российского кабмина. Координирует организацию данного турнира министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году финал "Битвы роботов" состоялся при поддержке правительства Москвы. По словам мэра, данное соревнование позволяет развивать инженерное творчество и вдохновляет новое поколение изобретателей.

Ранее столичные школьники стали победителями Российской робототехнической олимпиады. В турнире приняли участие свыше 800 человек от 6 до 22 лет. В этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути.

Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге Москва показала самые высокие результаты – награды получил 51 школьник.

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Читайте также


мэр Москвытехнологиигород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика