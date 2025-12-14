Собянин: 32 команды встретились в финале международного чемпионата "Битва роботов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В финале международного чемпионата "Битва роботов" встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мероприятие прошло в кинопарке "Москино", который объединяет кино, технологии и творчество. Основной площадкой для "Битвы роботов" стал открывшийся в тот день исторический манеж.

Москву на турнире представляли шесть команд. В результате студенты из колледжа предпринимательства № 11 заняли второе место в категории до 1,5 килограмма.

Международный чемпионат проводится каждый год с 2023 года по распоряжению российского кабмина. Координирует организацию данного турнира министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году финал "Битвы роботов" состоялся при поддержке правительства Москвы. По словам мэра, данное соревнование позволяет развивать инженерное творчество и вдохновляет новое поколение изобретателей.

Ранее столичные школьники стали победителями Российской робототехнической олимпиады. В турнире приняли участие свыше 800 человек от 6 до 22 лет. В этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути.

Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге Москва показала самые высокие результаты – награды получил 51 школьник.

