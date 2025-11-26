Финалисты всероссийской олимпиады по робототехнике определены в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве определены финалисты Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике "От кода к взлету". Об этом рассказала заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, олимпиада является одним из главных событий этого года в области робототехники. Ракова отметила, что для многих участников это не просто соревнования, а получение первого опыта для будущей профессии. Она рассказала, что в отборочный этап провели в онлайн-формате. Для прохождения дальше, ребятам было необходимо на треке БПЛА решить задачу в симуляторе. Чтобы выполнить задание, школьникам нужно было найти оптимальные маршруты и считать данные с меток.

Также в части "Мобильные роботы" участники освоили базовые принципы навигации, управления и обмена информацией между узлами в системе Robot Operating System. В рамках этого задания ребята запрограммировали робота в данном пространстве, настроили системы, отвечающие за локализацию и движение по заданной траектории.

"Участие в отборочном этапе приняли 5 тысяч столичных учащихся, в финал прошли 325 старшеклассников. Заключительный тур объединит 400 учеников 9–11-х классов со всей страны, которые планируют связать свою жизнь со сферами IТ и инженерии", – отметила Ракова.

Они стали финалистами среди еще 22 коллективов. Заммэра рассказала, что заключительный этап олимпиады пройдет в Москве с 16 по 22 декабря. Он состоится на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем. В рамках финала ребята будут проходить тест, а также выполнят два практических задания по направлениям БПЛА и мобильной робототехнике.

Для школьников создадут все необходимые условия для комфортного решения задач. Организаторы предоставят 150 дронов, 32 стола с оборудованием для мобильной робототехники, 16 дрон-сеток и 400 компьютеров.

Кроме соревнований, для финалистов также подготовят образовательные, культурные и развлекательные программы. Например, в индустриальном парке "Руднево" организуют технологическое шоу, в рамках которого представят инженерные разработки.

Ракова также подчеркнула, что завершающий этап для участников олимпиады младшего возраста будет организован в следующем году. Он пройдет весной.

Победители олимпиады в качестве награды смогут получить как льготы при поступлении в лучшие технические университеты России, зачисление без экзаменов, так и зачет дополнительного испытания до 100 баллов по ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках предпрофессионального экзамена – конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Регистрация на участие открыта до 1 декабря 2025 года. Для школьников из других регионов России будет организован дистанционный формат.

