15 марта, 16:43
Пушилин заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Славянска
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
ВС России отделяют от Славянска на севере Донецкой Народной Республики считанные километры. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что это не значит, что там "совсем завтра уже будет решен вопрос". По его словам, продвижение к городу затрудняет сложная пересеченная местность.
Пушилин добавил, что нанесенный Донбассу действиями Вооруженных сил Украины ущерб исчисляется триллионами рублей. При этом сумма постоянно меняется из-за продолжающихся атак украинских военных на регион, подчеркнул собеседник агентства.
"Считать только по объектам, которые повреждены или уничтожены за счет боевых действий? Или же считать еще и показатели бездействия украинского режима, коррупционных составляющих украинского режима, когда системе ЖКХ, культурным объектам, объектам спорта десятилетиями не уделялось внимание?" – сказал глава республики.
Он указал, что оценить ущерб в полной мере будет возможно только после завершения боевых действий.
Ранее российский суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы шестерых граждан Украины, виновных в жестоком обращении с военнопленными. Установлено, что они применяли физическое насилие и стреляли из ручного стрелкового оружия. В результате несколько пленных скончались, другие же получили повреждения различной степени тяжести.
ВС РФ взяли в клещи Николаевку у Константиновки