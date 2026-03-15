Новости

Новости

15 марта, 16:43

Пушилин заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Славянска

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

ВС России отделяют от Славянска на севере Донецкой Народной Республики считанные километры. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что это не значит, что там "совсем завтра уже будет решен вопрос". По его словам, продвижение к городу затрудняет сложная пересеченная местность.

Пушилин добавил, что нанесенный Донбассу действиями Вооруженных сил Украины ущерб исчисляется триллионами рублей. При этом сумма постоянно меняется из-за продолжающихся атак украинских военных на регион, подчеркнул собеседник агентства.

"Считать только по объектам, которые повреждены или уничтожены за счет боевых действий? Или же считать еще и показатели бездействия украинского режима, коррупционных составляющих украинского режима, когда системе ЖКХ, культурным объектам, объектам спорта десятилетиями не уделялось внимание?" – сказал глава республики.

Он указал, что оценить ущерб в полной мере будет возможно только после завершения боевых действий.

Ранее российский суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы шестерых граждан Украины, виновных в жестоком обращении с военнопленными. Установлено, что они применяли физическое насилие и стреляли из ручного стрелкового оружия. В результате несколько пленных скончались, другие же получили повреждения различной степени тяжести.

