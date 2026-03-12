Шесть украинцев заочно осуждены пожизненно за пытки пленных военных РФ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Шестеро граждан Украины признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом в телеграм-канале сообщила прокуратура Москвы.

Суд установил, что в период с марта по май 2022 года Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко, находясь на территории Харьковской области, наносили российским военнослужащим множественные ранения.

Кроме того, силовики применяли физическое насилие и стреляли из ручного стрелкового оружия. В результате действий осужденных скончались несколько пленных, другие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке, подсудимые находились в розыске, и в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил всех шестерых к пожизненному лишению свободы. Первые 7 лет наказания они должны отбывать в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии особого режима.

Ранее в Крыму был задержан мужчина, который готовил покушение на высокопоставленного российского военного. Исполнителем оказался 39-летний житель Севастополя, действовавший по указанию украинских спецслужб. Подготовку к преступлению пресекли сотрудники ФСБ.