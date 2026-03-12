Форма поиска по сайту

12 марта, 09:49

Происшествия

В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил покушение на высокопоставленного российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Исполнителем оказался 39-летний житель Севастополя, действовавший по указанию украинских спецслужб. Фигурант установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации через мессенджер Telegram.

Он получил от кураторов указание ликвидировать военнослужащего, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Ему передали координаты тайника с СВУ и инструкцией по его сборке, номер автомобиля, адрес проживания военного и назвали дату совершения теракта.

Злоумышленник забрал устройство, однако довести задуманное до конца не успел. Подготовку к преступлению пресекли сотрудники ФСБ – мужчина был задержан и арестован.

По информации силовиков, житель Севастополя также собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Украине в организации диверсий и терактов на территории РФ.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Подготовка к террористическому акту" и "Государственная измена".

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.

