Netflix планирует зарегистрировать в РФ товарные знаки сериала "Очень странные дела"

Фото: 123RF.com/fellowneko

Американский стриминговый сервис Netflix планирует зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, связанных с одноименным сериалом, известным для русскоязычной аудитории как "Очень странные дела". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Соответствующие прошения были направлены в федеральную службу компанией "Нетфликс Студиос" в марте 2026 года.

В случае принятия положительного решения корпорация сможет реализовывать в РФ различные товары, включая аксессуары для мобильных телефонов и компьютеров, печатную продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также предоставлять развлекательные услуги.

В середине января Netflix продлил право на действие трех товарных знаков в России. Речь идет о брендах с изображением красной буквы N, под которыми сервису разрешено предоставлять в стране развлекательные и образовательные услуги, транслировать аудиовизуальный и мультимедийный контент.

Изначально дата истечения срока действия исключительного права на эти знаки была 2 ноября 2026 года. После того удовлетворения заявления Netflix сервис получил право владеть марками до ноября 2036 года.