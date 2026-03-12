Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:03

Экономика

Netflix планирует зарегистрировать в РФ товарные знаки сериала "Очень странные дела"

Фото: 123RF.com/fellowneko

Американский стриминговый сервис Netflix планирует зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, связанных с одноименным сериалом, известным для русскоязычной аудитории как "Очень странные дела". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Соответствующие прошения были направлены в федеральную службу компанией "Нетфликс Студиос" в марте 2026 года.

В случае принятия положительного решения корпорация сможет реализовывать в РФ различные товары, включая аксессуары для мобильных телефонов и компьютеров, печатную продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также предоставлять развлекательные услуги.

В середине января Netflix продлил право на действие трех товарных знаков в России. Речь идет о брендах с изображением красной буквы N, под которыми сервису разрешено предоставлять в стране развлекательные и образовательные услуги, транслировать аудиовизуальный и мультимедийный контент.

Изначально дата истечения срока действия исключительного права на эти знаки была 2 ноября 2026 года. После того удовлетворения заявления Netflix сервис получил право владеть марками до ноября 2036 года.

Читайте также


бизнесэкономикакультурасериалы

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика