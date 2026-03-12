Радиостанция "Судного дня" передала пять сообщений за утро 12 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция "Судного дня" передала пять сообщений за утро четверга, 12 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.

В частности, слово "подгорелый" вышло в эфир в 08:50 по московскому времени. Ему предшествовали сигналы "кобочелн", "голубей", "примусный" и "режоруан".

Накануне, 11-го числа, радиостанция повторила три слова, уже звучавших в эфире. Например, был передан сигнал "абстракция", который фиксировался 10 марта. Также звучали слова "блицосидр" и "вихлянье".

До этого активность вещателя регистрировалась сразу после инцидента с беспилотниками в Азербайджане. Тогда эксперты поймали сигнал "серосбег".