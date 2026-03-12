Sohu: Путин высказыванием об остановке поставок газа вызвал панику в ЕС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин своим высказыванием о том, что может в любой момент прекратить поставки природного газа в европейские страны, вызвал панику у Евросоюза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на китайское издание Sohu.

Журналисты заявили, что Евросоюз планировал отказаться от российского газа лишь в 2027 году. Таким образом, как указывает издание, европейские страны после заявления Путина поняли, что ситуация развивается не по их сценарию, поэтому начали паниковать.

Путин в начале марта объявил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Европа решит полностью отказаться от отечественного топлива. Президент напомнил о планах ЕС через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим глава государства поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Через некоторое время президент заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

