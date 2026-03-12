Иран пригрозил Израилю скорым уничтожением

Фото: AP Photo/Baz Ratner

Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением. Заявление вооруженных сил Исламской Республики в связи с Международным днем Иерусалима приводит агентство Fars.

Также иранская армия пообещала в скором времени сформировать в Палестине независимое государство, где будут представлены все религии и конфессии.

День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) был объявлен в 1979 году по предложению иранской стороны в рамках поддержки борьбы палестинцев за свои права. Он отмечается каждый год в последнюю пятницу месяца Рамадан.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Американский президент Дональд Трамп сообщал, что военная операция США и Израиля против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

По данным СМИ, советники главы Белого дома считают, что Трампу пора объявить вывод войск из Ирана. В противном случае затяжной конфликт оттолкнет консервативный электорат, отметили в окружении президента США.

