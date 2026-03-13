13 марта, 12:46

В ГД из-за отключений связи предложили ставить в городах таксофоны с интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные отключения связи в больших городах России создают условия для возрождения таксофонов, но с доступом в интернет, заявил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По его словам, такое решение позволило бы гражданам оставаться на связи даже в период ограничений, обеспечивая при этом должный уровень безопасности.

Антропенко отметил, что жители приграничных регионов России давно живут в условиях ограничений связи, однако многие административные центры находятся в столице, из-за чего трудности с доступом к интернету "воспринимаются сложнее".

Ранее в центре Москвы начали действовать ограничения на мобильную связь. Они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан, пояснили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на необходимость решения проблем, с которыми на фоне данных мер столкнулся бизнес. Заняться этим должны профильные ведомства, подчеркнул он.

На фоне нестабильной работы мобильного интернета в столице рекордно выросли продажи бумажных карт. В частности, продажи автодорожных карт в натуральном выражении увеличились на 170%, складных – на 70%, а карт столицы – на 20%.

