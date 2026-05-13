Путин обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым стратегическое партнерство с Ашхабадом

Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, приехавшим в Татарстан для участия в "КазаньФоруме". Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада, сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин и Бердымухамедов затронули тему сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что приглашение Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе.

Он указал на то, что глава России будет рад встретить своего американского коллегу в Москве, а также подчеркнул, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

