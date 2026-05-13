Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 20:01

Политика

Путин обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым стратегическое партнерство с Ашхабадом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, приехавшим в Татарстан для участия в "КазаньФоруме". Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада, сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин и Бердымухамедов затронули тему сотрудничества стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что приглашение Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе.

Он указал на то, что глава России будет рад встретить своего американского коллегу в Москве, а также подчеркнул, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика