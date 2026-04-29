Путин выразил Трампу поддержку после попытки покушения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил ему поддержку после попытки покушения. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как напомнил политик, инцидент произошел на прошлой неделе в гостинице Washington Hilton, где находились сам Трамп и его жена Меланья. Никто из них не пострадал благодаря оперативной нейтрализации злоумышленника службой охраны.

Путин, в частности, решительно осудил это преступление, подчеркнув неприемлемость любых форм насилия, мотивированного политическими целями.

Вместе с тем он поздравил Меланью с днем рождения и обратил внимание на ее вклад в процесс воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану.

Спустя сутки прокуратура предъявила ему обвинения по трем преступным эпизодам: покушение на американского лидера, перевозка оружия, а также его незаконное использование. В свою очередь, суд оставил его под стражей.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт обвинила в случившемся сторонников Демократической партии. Она пояснила, что они демонизируют Трампа, подстрекая к атакам на него и придавая им легитимность.