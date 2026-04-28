Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 15:20

Политика

В Кремле осудили новое покушение на Трампа

Фото: Getty Images/Kevin Mazur

Владимир Путин последовательно осуждает любые попытки посягательства на жизнь глав государств. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новое покушение на президента США Дональда Трампа.

"Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и <...> попытки посягательства на жизнь руководителей государств", – приводит слова Пескова RT.

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу Меланию Трамп и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану. Прокуратура предъявила ему обвинения по трем преступным эпизодам.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

властьполитикапроисшествияза рубежом

