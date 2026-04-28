Фанат Басты не смог пообщаться с рэпером и попытался угнать иномарку в центре Москвы

В Москве задержали мужчину, который попытался угнать иномарку в центре города после того, как не смог пообщаться с рэпером Бастой (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Представители ведомства прибыли по сигналу в ресторан, который находится на Лесной улице. Тревожную кнопку нажал сотрудник охраны, который заметил, как мужчина открыл двери припаркованной машины одного из посетителей с помощью технического устройства и сел за руль.

Угонщиком оказался 36-летний мужчина, который приехал из Краснодарского края. Он пытался ввести росгвардейцев в заблуждение, однако его объяснения были несуразными и противоречили фактическим обстоятельствам, указали в ведомстве.

По словам злоумышленника, он подошел к ресторану Басты и хотел с ним пообщаться, поскольку "слушает его с детства". После того как он не смог этого сделать, мужчина сел в чужую иномарку на парковке и хотел ее завести, но "ключей не было".

Для дальнейшего разбирательства фаната рэпера доставили в полицейский отдел.

