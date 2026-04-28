Telegraph: дом семьи Шекспира признан находящимся под угрозой разрушения после наезда авто

Дом семьи Шекспира признан находящимся под угрозой разрушения после наезда авто

Фото: РИА Новости/Виктор Ахломов

Дом семьи британского драматурга Уильяма Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне признали находящимся под угрозой разрушения после того, как в него в октябре 2025 года врезался автомобиль. Об этом сообщила газета Telegraph.

В результате ДТП одной из стен здания, являющегося памятником архитектуры Великобритании первой категории, был причинен значительный ущерб. Сейчас 400-летнее здание находится в критическом состоянии и включено в официальный реестр организации Historic England, куда вносятся самые уязвимые объекты страны.

Фонд Shakespeare Birthplace Trust, который является хранителем данного памятника, пообещал восстановить объект. Руководитель фонда назвал Холлс-Крофт зданием исключительной исторической ценности, состояние которого требует серьезных и последовательных мер.

Ранее СМИ писали, что из-за протекания крыши в Третьяковке якобы пострадали иконы и картины XV–XIX веков, включая полотна передвижников. В учреждении эту информацию опровергли. Также представители галереи пояснили, что в здании депозитария в Лаврушинском переулке велись плановые работы по укреплению кровли и часть коллекции была временно перемещена.

