Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 21:53

Политика

Председатель СПЧ Фадеев заявил, что не пользуется VPN

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не пользуется VPN-сервисами. Об этом он заявил на Международной научно-практической конференции "Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества", сообщили "Ведомости".

По его мнению, такие СМИ, как "Медуза" или "Дождь" (признаны в России иноагентами и нежелательными организациями), транслируют вражескую точку зрения и пропаганду. Поэтому, когда люди следят за ними, используя VPN, они пытаются узнать, что "говорит враг". А в этом есть нечто противоестественное, подчеркнул Фадеев.

Также он обратил внимание и на негативное отношение многих россиян к мессенджеру MAX, заметив, что раньше "плохим" считали и Telegram.

В теме отключений интернета из соображений безопасности глава СПЧ признал, что такая проблема в стране действительно есть. На это, добавил он, властям необходимо реагировать адекватно.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Там отметили, что за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения правонарушений.

При этом, по информации СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки таких сервисов, а также передавать информацию о них в соответствующие органы.

Россияне стали скачивать VPN-приложения в 14 раз чаще

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

