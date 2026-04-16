Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 16:03

Технологии
Главная / Новости /

IT-эксперт Виноградов: изоляция Рунета сделает средства обхода блокировок бесполезными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Средства обхода блокировок окажутся бесполезными при изоляции Рунета от глобальной Сети. Они не позволят получить доступ к сайтам не из "белого списка", заявил в эфире радио КП IT-эксперт Андрей Виноградов.

"Мы сейчас просто вот разделим на две большие группы. Скажем так, вот эти все средства так называемого обхода работают при общем доступе в Сеть, в иностранную сеть. То есть если Рунет является частью мировой сети", – пояснил он.

По словам эксперта, в случае изоляции российского интернета выходить будет некуда. При этом, как подчеркнул Виноградов, система "белых списков" при ее введении в широком понимании может привести к трудному положению.

"Это как с телефонами: есть черные списки, то есть те, которые не дозвонятся вам, а есть белые списки – это список телефонов, которые дозвонятся", – пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что крупные российские платформы призвали ограничить доступ для клиентов с VPN. Компаниям выдали рекомендации по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы. Утверждалось, что информацию о новых VPN площадки должны будут передавать надзорному органу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что в России не вводили ответственности за использование гражданами VPN-сервисов. Он рекомендовал обращаться с вопросами по теме дополнительных ограничений на VPN в министерство связи и Роскомнадзор.

Российские приложения начали ограничивать доступ для пользователей с VPN

Читайте также


технологии

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика