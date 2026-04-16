IT-эксперт Виноградов: изоляция Рунета сделает средства обхода блокировок бесполезными

Средства обхода блокировок окажутся бесполезными при изоляции Рунета от глобальной Сети. Они не позволят получить доступ к сайтам не из "белого списка", заявил в эфире радио КП IT-эксперт Андрей Виноградов.

"Мы сейчас просто вот разделим на две большие группы. Скажем так, вот эти все средства так называемого обхода работают при общем доступе в Сеть, в иностранную сеть. То есть если Рунет является частью мировой сети", – пояснил он.

По словам эксперта, в случае изоляции российского интернета выходить будет некуда. При этом, как подчеркнул Виноградов, система "белых списков" при ее введении в широком понимании может привести к трудному положению.

"Это как с телефонами: есть черные списки, то есть те, которые не дозвонятся вам, а есть белые списки – это список телефонов, которые дозвонятся", – пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что крупные российские платформы призвали ограничить доступ для клиентов с VPN. Компаниям выдали рекомендации по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы. Утверждалось, что информацию о новых VPN площадки должны будут передавать надзорному органу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что в России не вводили ответственности за использование гражданами VPN-сервисов. Он рекомендовал обращаться с вопросами по теме дополнительных ограничений на VPN в министерство связи и Роскомнадзор.

