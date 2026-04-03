03 апреля, 15:04

Эксперт Клименко: государство не сможет самостоятельно создать свой собственный VPN-сервис

Эксперт оценил вероятность создания государством собственного VPN

Фото: depositphotos/prykhodov​

Государство не сможет самостоятельно создать свой собственный VPN-сервис, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он напомнил, что Запад практически полностью изолировал Россию от своих ресурсов, включая медицинский, физический и научный контент.

"Там с русских IP вы ничего не посмотрите. Я говорю о государственном VPN уже давно, но я всегда добавляю одну историю – государство само не сможет", – подчеркнул Клименко.

Для функционирования подобной платформы необходимо арендовать серверы в других странах, таких как США или Китай. Однако, по мнению специалиста, вряд ли кто-то из них согласится предоставить России такие услуги.

В такой ситуации единственным верным вариантом остается приобретение уже существующей площадки, например в Гонконге или Вьетнаме. Эксперт предположил, что эти государства могут согласиться добавить в свои списки ограничения Роскомнадзора для получения прибыли.

"Беда только в том, что у нас чиновники однозадачные. Потому что у человека, который борется с VPN, нет задачи сделать так, чтобы нам с вами было хорошо, пока не появится чиновник или поручение президента", – заключил Клименко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о нецелесообразности создания государственного VPN-сервиса для доступа россиян к отечественным площадкам за границей. Депутат уточнил, что деятельность подобных платформ в недружественных странах будет оперативно пресекаться.

При этом полный запрет соответствующих площадок и введение ответственности за их использование никогда не обсуждались в Госдуме. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

