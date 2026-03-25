25 марта, 09:22

В ГД заявили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN

В России не рассматривается полный запрет VPN-сервисов, однако Роскомнадзор продолжит борьбу с теми из них, которые нарушают законодательство страны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что платформы, соблюдающие законы, играют важную роль в корпоративном секторе, обеспечивая защиту данных и туннелирование трафика.

"Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики", – пояснил депутат.

Тем не менее в стране будет продолжаться практика точечной блокировки сервисов, предоставляющих доступ к деструктивному контенту. В частности, РКН уже ведет работу в этом направлении.

Вместе с тем Горелкин счел нецелесообразным создание государственного VPN-сервиса для доступа россиян к отечественным площадкам за границей. Деятельность подобных платформ в недружественных странах, по его словам, будет оперативно пресекаться.

Продолжая в этом контексте, чиновник обратил внимание на уже существующие средства, которые обеспечивают доступ к российским сервисам из-за границы.

По состоянию на конец февраля, Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в стране. В ведомстве объяснили, что доступ к ним ограничивается в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством.

При этом в ближайшие 3–6 месяцев и у российских спецслужб может появиться возможность ограничить или полностью заблокировать любой интернет-трафик, проходящий через соответствующие платформы.

