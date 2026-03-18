18 марта, 07:59

Технологии
Адвокат Чанышев: ответственность за VPN грозит при распространении запрещенных материалов

За применение VPN или прокси-сервисов уголовная ответственность обычным интернет-пользователям может грозить только в том случае, если эти инструменты используются для администрирования каналов с запрещенным контентом, заявил ТАСС адвокат, председатель коллегии адвокатов Тимур Чанышев.

Он объяснил, что ответственность наступает в том случае, если через VPN распространяются запрещенные материалы, осуществляется публичная поддержка экстремистской или террористической деятельности, администрируются каналы с противоправным контентом или совершаются любые действия, которые запрещены законом.

При этом в законодательстве России нет нормы, устанавливающей ответственность для обычного пользователя за сам факт использования VPN или прокси-серверов. В первую очередь регулируется деятельность самих серверов, поскольку владельцы VPN обязаны подключаться к госсистеме фильтрации запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора.

"Если они этого не делают, такие сервисы могут быть заблокированы. Для пользователей ключевое значение имеет не способ доступа к интернету, а содержание их действий. Само использование VPN или прокси серверов не является правонарушением", – подчеркнул Чанышев.

Помимо этого, правовая оценка дается конкретному поведению человека, а также характеру распространяемой информации, а не техническому способу доступа к интернет-ресурсам.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории России. По его словам, Роскомнадзор и другие ведомства уже говорили о том, что сама технология VPN законна. Постепенная блокировка коснется только нелегальных сервисов.

