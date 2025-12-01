Аналитик Муртазин: за использование VPN не будут отключать интернет

Фото: depositphotos/prykhodov

Введение запрета на VPN или санкций невозможно, так как эта технология является основой многих интернет-сервисов, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Абзацем".

Ранее в Сети появилась информация, что россиянам якобы начнут отключать интернет за использование VPN.

По словам Муртазина, VPN – это не запрещенная технология.

"Более того, без нее мы не можем получить обновления драйверов, софта и много другого. Запрет VPN станет началом разрушения технологий в России", – рассказал эксперт.

Кроме того, Муртазин отметил, что люди, которые продвигают этот нарратив (запрет VPN. – Прим. ред.), не понимают, что такое технологии и как работает интернет.

В свою очередь, директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что российские провайдеры действительно используют технологии глубокой проверки пакетов и технические средства противодействия угрозам для выявления VPN-трафика. В случае обнаружения трафик может блокироваться или замедляться, а серверы – попадать в черные списки, рассказал он в беседе с RT.

Он уточнил, что полное отключение интернета возможно только при веских основаниях, например по решению суда или за неуплату услуг. Само по себе использование VPN для обычного пользователя не является нарушением закона. По словам Бедерова, с 1 сентября использование этой технологии учитывается как отягчающее обстоятельство только в случае совершения преступления.

Блокировка пользователей приведет к сбоям в работе бизнеса, корпоративных сетей и банковских соединений. По его мнению, проблемы, о которых пишут в интернете, чаще всего связаны с разрывом отдельных VPN-соединений, а не с полным прекращением доступа к интернету.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать "период охлаждения" после возвращения из-за рубежа. Теперь при возвращении россиянам нужно активировать сим-карту, подтвердив, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. Для восстановления интернета рекомендуется отключить VPN и Wi-Fi, а затем перейти по ссылке, указанной в СМС.

Операторы связи, такие как МТС, "МегаФон" и "Билайн", отправляют своим абонентам специальные сообщения с инструкцией и ссылкой на сайт для восстановления доступа. Каждый оператор при этом использует собственный тест для подтверждения действительности сим-карты.