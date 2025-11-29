29 ноября, 19:05 (обновлено 29.11.2025 20:32)Технологии
В России произошел сбой в работе умной колонки "Алиса"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника "Алисы". Это следует из данных, размещенных на портале Downdetector.
К 16:25 по московскому времени было направлено свыше 350 жалоб, а за последние сутки – почти 1,9 тысячи обращений. Многие сообщают, что умная колонка перестала отвечать на вопросы, не может подключиться к серверам и игнорирует голосовые команды.
Большая часть жалоб поступила от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы, а также от Архангельской, Калининградской и Томской областей.
Спустя время в пресс-службе "Яндекса" подтвердили, что у некоторых пользователей возникли проблемы в работе голосового помощника из-за кратковременного сбоя. Однако в настоящее время неполадки устранены, поэтому "Алиса" работает в штатном режиме.
Ранее жители столицы столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В частности, некоторые пользователи не могли отправить сообщения.
Проблемы возникали как при подключении к Wi-Fi, так и при использовании мобильного интернета, вне зависимости от оператора связи. При использовании VPN-сервисов WhatsApp функционировал без сбоев.
