В России произошел сбой в работе умной колонки "Алиса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника "Алисы". Это следует из данных, размещенных на портале Downdetector.

К 16:25 по московскому времени было направлено свыше 350 жалоб, а за последние сутки – почти 1,9 тысячи обращений. Многие сообщают, что умная колонка перестала отвечать на вопросы, не может подключиться к серверам и игнорирует голосовые команды.

Большая часть жалоб поступила от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы, а также от Архангельской, Калининградской и Томской областей.

Спустя время в пресс-службе "Яндекса" подтвердили, что у некоторых пользователей возникли проблемы в работе голосового помощника из-за кратковременного сбоя. Однако в настоящее время неполадки устранены, поэтому "Алиса" работает в штатном режиме.

Ранее жители столицы столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В частности, некоторые пользователи не могли отправить сообщения.

Проблемы возникали как при подключении к Wi-Fi, так и при использовании мобильного интернета, вне зависимости от оператора связи. При использовании VPN-сервисов WhatsApp функционировал без сбоев.

