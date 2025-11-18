Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Масштабный сбой в инфраструктуре Cloudflare привел к перебоям в работе популярных интернет-сервисов по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector.

Cloudflare является одним из ведущих глобальных провайдеров сетевой инфраструктуры и контент-доставки. Он столкнулся с технической проблемой, из-за которой пользователи заявили о недоступности многих платформ.

Среди пострадавших ресурсов – соцсеть X, музыкальная платформа Spotify, видеоигры и игровые сервисы, в том числе League of Legends, Valorant и Faceit. Некоторые также заметили проблемы с доступом к ChatGPT.

За 10 минут на неполадки с серверами Cloudflare потупило более 5 тысяч жалоб, при этом сама компания пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе сервисов YouTube. На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV жаловались более 342 тысяч человек. Больше всего обращений поступало от жителей США, Великобритании и Японии.