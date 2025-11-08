Форма поиска по сайту

08 ноября, 10:48

Технологии

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Неполадки зафиксированы в некоторых регионах Сибирского федерального округа. У пользователей отправляются, но не загружаются медиафайлы, голосовые и видеосообщения.

За час на работу платформы пожаловались 350 российских пользователей. Они указали на сбой мобильного приложения, проблему с оповещениями и общий сбой.

Преимущественно жалобы поступают из Новосибирской области, Красноярского края и Хакасии. Кроме того, о проблемах заявили жители Магаданской, Тамбовской и Тверской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) перестали работать на юге России. В Ростове-на-Дону приложения не функционировали даже при подключении через проводной интернет. В Краснодарском крае мессенджеры работали с большими перебоями.

