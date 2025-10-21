Сбой в работе Telegram и WhatsApp произошел на юге России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) перестали работать на юге России, передает РИА Новости.

Сбой произошел во вторник, 21 октября. В Ростове-на-Дону приложения не работают даже при подключении через проводной интернет, в Краснодарском крае – с большими перебоями. Мобильный интернет функционирует в зависимости от оператора связи, добавляет агентство.

Также отмечается, что в Ростове-на-Дону использование VPN не повлияло на работу мессенджеров, но в Махачкале и Пятигорске Telegram и WhatsApp, наоборот, работают только с этим подключенным сервисом. В Крыму при этом приложения продолжают функционировать без сбоя.

Ранее стало известно, что глобальный сбой произошел на платформе Amazon Web Services (AWS), который привел к проблемам в работе ряда других сервисов, включая Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon и Perplexity.

Жалобы также поступали на мессенджеры Telegram, MAX и соцсеть "ВКонтакте". О сбоях в работе Pinterest сообщали пользователи из России.

