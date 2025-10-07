Форма поиска по сайту

07 октября, 09:22

Сбой произошел в работе Steam

Фото: 123RF/nikkimeel

Сбой произошел в работе онлайн-сервиса компьютерных игр Steam, следует из платформы по мониторингу работоспособности сервисов и сайтов в России "Сбой.рф".

Общее число жалоб за последние 6 часов составило 1 018. Наибольшие проблемы зафиксированы в Москве, где соответствующие сообщения поступили от 19% пользователей.

Также о трудностях заявили жители Свердловской области (9%) и Санкт-Петербурга (7%). По 6% жалоб оставили проживающие в Новосибирской области и Краснодарском крае, по 5% – из Приморского и Хабаровского края, а также Иркутской области.

Со сбоем также столкнулись пользователи из Омской, Челябинской, Ростовской, Московской, Самарской областей, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов страны.

Среди причин называется авария или технический сбой. Предполагается, что проблема может оказаться временной.

Ранее все онлайн-сервисы и платежные системы крупнейшего австралийского банка Commonwealth Bank of Australia были заблокированы из-за масштабного технического сбоя. На нарушения в работе банковских программ и приложений пожаловались более 7 тысяч клиентов. Сбой затронул системы в пяти регионах страны: штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Западная Австралия.

