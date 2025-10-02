02 октября, 07:59Технологии
Сбой платежных систем произошел в крупнейшем австралийском банке
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Все онлайн-сервисы и платежные системы крупнейшего австралийского банка Commonwealth Bank of Australia оказались заблокированы из-за масштабного технического сбоя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Специалисты занимаются устранением проблемы. Банковские услуги CommBank, в том числе платежи по картам, онлайн-доступ и работа банкоматов восстанавливаются, рассказали в финансовой организации.
По данным сервиса Downdetector, на нарушения в работе банковских программ и приложений пожаловались более 7 тысяч клиентов Commonwealth Bank. Сбой затронул системы в пяти регионах страны: штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Западная Австралия.
В банке уточнили, что причины сбоя пока не выяснили, однако понятно, что он не связан с каким-либо обновлением программного обеспечения.
Ранее неполадки заметили в работе спутниковой системы Starlink. На сбои указали около 50 тысяч пользователей, большая часть из которых находилась в США. Также перебои фиксировались на Украине, в Италии, Польше и других странах.
В основном люди указывали на сбои в работе интернета, полное отключение связи и проблемы с подключением к Сети.
