Сбой платежных систем произошел в крупнейшем австралийском банке

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Все онлайн-сервисы и платежные системы крупнейшего австралийского банка Commonwealth Bank of Australia оказались заблокированы из-за масштабного технического сбоя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Специалисты занимаются устранением проблемы. Банковские услуги CommBank, в том числе платежи по картам, онлайн-доступ и работа банкоматов восстанавливаются, рассказали в финансовой организации.

По данным сервиса Downdetector, на нарушения в работе банковских программ и приложений пожаловались более 7 тысяч клиентов Commonwealth Bank. Сбой затронул системы в пяти регионах страны: штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Западная Австралия.

В банке уточнили, что причины сбоя пока не выяснили, однако понятно, что он не связан с каким-либо обновлением программного обеспечения.

Ранее неполадки заметили в работе спутниковой системы Starlink. На сбои указали около 50 тысяч пользователей, большая часть из которых находилась в США. Также перебои фиксировались на Украине, в Италии, Польше и других странах.

В основном люди указывали на сбои в работе интернета, полное отключение связи и проблемы с подключением к Сети.