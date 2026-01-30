Форма поиска по сайту

30 января, 20:51

Общество

В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги "Взгляд сквозь сердце". Об этом сообщает News.ru.

Приз получила от главреда News.ru Ольги Сабуровой военкор арабской редакции телеканала RT Анна Книшенко, которая участвовала в конкурсе с репортажем "Военные медики на передовой", записанным из курского приграничья. Ей помогали подготовить работу Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

Сабурова во время церемонии награждения обратила внимание, что представленные на конкурсе работы свидетельствуют, что журналистика в России еще жива.

"Отдельно хочется отметить, как была подчеркнута схожесть сегодняшних событий и событий Великой Отечественной войны", – добавила главред News.ru.

Работы участников принимали в период с 20 октября по 10 декабря 2025 года, а проверяли их официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и Сабурова.

В общей сложности поступили десятки работ, которые посвящены людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях из-за природных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. Участниками стали журналисты, фото- и видеокорреспонденты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кузбасса, Орска, Санкт-Петербурга и других городов. Призовой фонд конкурса – 300 тысяч рублей.

Организатором премии является сайт News.ru, корреспондентом которого был Цицаги, погибший в июне 2024 года при атаке украинских дронов под Угледаром. В прошлом году победителем стал штатный фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков.

Ранее ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал победителем ежегодной премии "Путеводная звезда" в области туризма и гостеприимства в номинации "Лучший блогер о Москве". Он является автором телеграм-канала "Исторические разборки". Лауреатами премии становятся люди, которые формируют узнаваемый облик столицы и задают высокую планку для всей отрасли.

