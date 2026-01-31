Форма поиска по сайту

Daily Telegraph: Гейтс лечил половую инфекцию после связи с "русскими девушками"

В файлах Эпштейна нашли данные о венерическом заболевании Билла Гейтса

Фото: AP Photo/Alex Brandon

В новых материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили информацию о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после интимных связей с "девушками российского происхождения". Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Соответствующую информацию нашли в письмах, которые Эпштейн отправлял самому себе в 2013 году. В них финансист рассказал, что Гейтс тайно обращался к нему за помощью в приобретении антибиотиков для лечения венерического заболевания, которое тот якобы получил после связи с "девушками из России".

Позже Гейтс требовал от Эпштейна уничтожить компрометирующую его переписку, а также скрыть факт заражения от жены бизнесмена, которой на тот момент была Мелинда Гейтс.

Представитель основателя Microsoft уже опроверг газете информацию о венерическом заболевании Гейтса, назвав ее абсурдной.

"Единственное, что демонстрируют эти документы, – это разочарование Эпштейна тем, что у него не было продолжающихся отношений с Гейтсом, а также то, на какие меры он был готов пойти, чтобы подставить и оклеветать его", – заявил представитель бизнесмена.

Ранее министерство юстиции США опубликовало свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу финансиста окончательно завершатся.

В декабре члены комитета по надзору палаты представителей США от Демпартии в рамках расследования дела Эпштейна опубликовали фото Гейтса в компании с молодой девушкой. На снимке миллиардер стоит рядом с неизвестной женщиной, чье лицо засекречено.

